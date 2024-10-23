"الرشيد" لـ"سبق": مستوى النصر يتصاعد.. وفرصته للعودة لمنصات التتويج باتت كبيرة

وحقق فريق النصر الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على نظيره الاستقلال الإيراني بهدف دون رد أمس الثلاثاء على ملعب راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025.