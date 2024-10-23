"الرشيد" لـ"سبق": مستوى النصر يتصاعد.. وفرصته للعودة لمنصات التتويج باتت كبيرة

أشاد الإعلامي خالد الرشيد، بالمستويات التي يقدّمها الفريق النصراوي مؤخرًا؛ مشددًا على أن فرصة الفريق للعودة لمنصات التتويج باتت كبيرة.
وحقق فريق النصر الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على نظيره الاستقلال الإيراني بهدف دون رد أمس الثلاثاء على ملعب راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025.
وقال "الرشيد" في تصريحاته التي خص بها "سبق": "العمل في النصر تصاعدي.. هناك خطط وأفكار فنية واضحة مع كل مباراة لكن يحتاج إلى الوقت والعمل أكثر".
وعن قدرة الفريق على المنافسة وتحقيق الألقاب قال: الفريق سينافس على الدوري وآسيا وكأس الملك وفرصته كبيرة في العودة لمنصات التتويج".
وعن أهم التدعيمات التي يحتاجها، لفَت إلى أن "الفريق يحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيسر محلي ومهاجم أجنبي عوضًا عن تاليسكا".
وأضاف أن هناك أسبابًا حرمت الفريق من المنافسة الموسم الماضي؛ منها عدم وجود البديل الجاهز، والإصابات التي ضربت الفريق في مرحلة التنافس على آسيا، والحظ خاصة في كأس الملك وآسيا".