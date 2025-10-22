الجولة السادسة من دوري روشن تنطلق بقمة النجمة والأهلي

بعد مشاركة الأندية السعودية (النصر، الاتحاد، الأهلي، الهلال) آسيويًا، وفريق الشباب خليجيًا، تعود عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين للدوران من جديد بالجولة السادسة، التي تنطلق غدًا الخميس وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وسط ترقّب جماهيري كبير لمواصلة المنافسة على مراكز الصدارة، التي تشهد تقاربًا في النقاط بين عدد من الفرق بعد مرور خمس جولات.
مباريات الخميس
تنطلق مباريات الجولة غدًا الخميس بثلاث مواجهات، حيث يستضيف الرياض نظيره الخلود على ملعب "إس إتش جي أرينا" بالرياض، ويستقبل الفيحاء فريق التعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، فيما يُختتم اليوم الأول بلقاء النجمة والأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
"كلاسيكو" الاتحاد والهلال
تُستكمل منافسات الجولة في اليوم الثاني، الجمعة، بإقامة ثلاث مباريات؛ تجمع الأولى الفتح والاتفاق على ملعب "ميدان تمويل الأولى" بالأحساء، فيما يلتقي نيوم نظيره الخليج على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك. وتُختتم مباريات اليوم الثاني بـ"كلاسيكو" منتظر، يجمع الاتحاد والهلال على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في مواجهة جماهيرية مرتقبة.
ختام الجولة
تُختتم لقاءات الجولة السادسة، السبت المقبل، بثلاث مواجهات؛ حيث يواجه القادسية نظيره الأخدود على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويستضيف الشباب فريق ضمك على ملعب "إس إتش جي أرينا" بالرياض، بينما يلتقي الحزم والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
ترتيب الدوري بعد الجولة الخامسة
يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، يليه القادسية في المركز الثاني بـ13 نقطة، ثم التعاون ثالثًا بـ12 نقطة، يليه الهلال رابعًا بـ11 نقطة، والاتحاد خامسًا بـ10 نقاط.
في المركز السادس يحل الخليج برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الخلود، والأهلي، ونيوم.
ويأتي الفيحاء في المركز العاشر بـ8 نقاط، يليه الاتفاق في المركز الحادي عشر بـ7 نقاط، ثم الحزم والشباب في المركزين الثاني عشر والثالث عشر بـ5 نقاط لكل منهما.
ويحتل الرياض المركز الرابع عشر بـ3 نقاط، يليه الفتح وضمك في المركزين الخامس عشر والسادس عشر بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل الترتيب الأخدود والنجمة بدون أي نقطة.