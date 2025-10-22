الجولة السادسة من دوري روشن تنطلق بقمة النجمة والأهلي

بعد مشاركة الأندية السعودية (النصر، الاتحاد، الأهلي، الهلال) آسيويًا، وفريق الشباب خليجيًا، تعود عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين للدوران من جديد بالجولة السادسة، التي تنطلق غدًا الخميس وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وسط ترقّب جماهيري كبير لمواصلة المنافسة على مراكز الصدارة، التي تشهد تقاربًا في النقاط بين عدد من الفرق بعد مرور خمس جولات.