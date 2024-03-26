قبل البليهي واحتفالية رونالدو.. كيف تفاعل نجوم الكرة مع طلبات المشجعين؟
العلاقة بين نجوم كرة القدم والجمهور، في كثير من الأحيان تكون علاقة خاصة يشعر فيها المشجع بقربه من لاعبه المفضل؛ وهو ما برهنته العديد من المواقف التي جمعت بين اللاعبين والمشجعين سواء في الملعب أو خارجه.
واعتاد المشجعون توجيه بعض الطلبات التي أحيانًا ما يتفاعل معها الجمهور، لتخرج بعض المواقف التي لا تُنسى.
البليهي واحتفال رونالدو
وكان آخر هؤلاء، لاعب الهلال علي البليهي، الذي أثار اهتمامًا كبيرًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رد على مشجع طلب منه الاحتفال بنفس طريقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو عند تسجيل الأهداف.
وفي مقطع فيديو تم تناقله، ظهر البليهي وهو يرد على طلب المشجع بقوله: "شدخلني بـرونالدو! بحتفل احتفالية خاصة فيني بتشوفها في الملعب".
وسبق أن دخل البليهي في اشتباكات عدة مع رونالدو؛ وهو الأمر الذي علق عليه لاعب الهلال بقوله: "مواجهة رونالدو وميسي صعبة للغاية؛ لكنني أجيد التعامل معهما"، مضيفًا: "عندما أواجه رونالدو أقول له إن ميسي هو الأفضل، والعكس صحيح أثناء اللعب ضد أسطورة الأرجنتين".
رونالدو والنصر وقميص مانشستر
ولم يكن "البليهي" هو الأول في قائمة النجوم الذين تفاعلوا مع طلبات المشجعين، فقبل أشهر، اقتحم أحد المشجعين أرضية ملعب "الغارفي"، من أجل التقاط صورة مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال المباراة الودية التي جمعت العالمي ببنفيكا البرتغالي.
وقبل انطلاق الشوط الثاني، قام مشجع -يرتدي قميصًا لمانشستر يونايتد يحمل اسم "الدون"- باقتحام ملعب المباراة؛ وهو الأمر الذي وافق عليه "الدون"، والتقط صورة مع المشجع قبل معانقته ومغادرة أرضية الملعب برفقة أفراد الأمن.
لاجامي والروح الرياضية
وفي ديسمبر الماضي، لبّى مدافع النصر علي لاجامي، طلب أحد المشجعين بروح رياضية مثيرة للإعجاب، أثناء مباراة فريقه مع نظيره الهلال، والتي خسرها العالمي بثلاثية نظيفة، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.
ولم تمنع الهزيمة في الديربي أمام الهلال، لاجامي من التحلي بالروح الرياضية تجاه أحد مشجعي الزعيم، الذي توجه له بطلب خاص عقب نهاية المباراة، فأثناء خروج اللاعبين من الملعب عقب نهاية المباراة، طلب المشجع -الذي اتشح بوشاح الهلال في المدرجات- قميص لاجامي الخاص رغم أنه من لاعبي الخصم؛ لكن مدافع النصر استجاب لطلب المشجع وتوجه له خصيصًا في المدرجات، لإهدائه إياه، وسط سعادة كبيرة من الهلالي.
مبابي والمستحيل
وتعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي لموقف مفاجئ مع أحد مشجعي نادي أرسنال الذي طلب من اللاعب الانضمام إلى الجانرز.
وتفاعل "مبابي" مع طلب المشجع الطفل، إلا أنه رد عليه بكلمة "مستحيل"؛ حسب ما ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعندما سأله الطفل: "لماذا مستحيل؟"، رد مبابي: "الجو بارد جدًّا هناك".
أغرب طلب من ميسي
وفي أعقاب انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، فوجئ بطلب غريب من أحد المشجعين.
وتعرض ميسي لموقف غريب حينما التقى بمشجع كان ينتظره أمام سيارته ليطلب منه تقبيله على وجهه، وهو واحد من أغرب الطلبات التي واجهها النجم الأرجنتيني؛ والأغرب من ذلك أن ميسي استجاب سريعًا لطلب هذا المشجع الذي لم يصدق نفسه بموافقة نجم برشلونة السابق على طلبه.
اعتذار عن طلب النجم الصغير
وفي العام الماضي، تعرض لاعبو ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لهجوم كبير بعد الخسارة أمام مضيفهم بورنموث؛ إذ تم تداول فيديو للاعبين وهم يتجاهلون مشجعًا صغيرًا في فندق الإقامة طلب توقيعهم.
وأصدر الفريق بيانًا للاعتذار للمشجع الذي كان يرتدي قميص ليدز وظل يلوح للعديد من اللاعبين الذين لم يستجيبوا له.
وقال البيان: "الكلمات لا تستطيع التعبير عن مدى أسفنا للنجم الصغير الذي ظهر في الفيديو وكان يرتدي قميص ليدز ولم يحصل على المزيد من الاهتمام من لاعبي الفريق"، وأضاف: "لا يوجد أعذار لعدم التفاعل مع الجماهير، وسنشعر بالامتنان لمن يصلنا بوالد المشجع الصغير الذي كان يرتدي قميص ليدز".