قبل البليهي واحتفالية رونالدو.. كيف تفاعل نجوم الكرة مع طلبات المشجعين؟

ولم تمنع الهزيمة في الديربي أمام الهلال، لاجامي من التحلي بالروح الرياضية تجاه أحد مشجعي الزعيم، الذي توجه له بطلب خاص عقب نهاية المباراة، فأثناء خروج اللاعبين من الملعب عقب نهاية المباراة، طلب المشجع -الذي اتشح بوشاح الهلال في المدرجات- قميص لاجامي الخاص رغم أنه من لاعبي الخصم؛ لكن مدافع النصر استجاب لطلب المشجع وتوجه له خصيصًا في المدرجات، لإهدائه إياه، وسط سعادة كبيرة من الهلالي.