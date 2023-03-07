في كأس آسيا.. الأخضر الشاب يستأنف تدريباته لمباراة اليابان

استأنف المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك بعد مباراته أمس الاثنين أمام منتخب الصين ضمن كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
وقبل بداية التدريب، عقد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم اجتماعًا مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري حثهم من خلاله على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام المنتخب الياباني من أجل التأهل ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب، مؤكدًا ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى تمارين لياقية.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.