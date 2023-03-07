في كأس آسيا.. الأخضر الشاب يستأنف تدريباته لمباراة اليابان

وقبل بداية التدريب، عقد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم اجتماعًا مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري حثهم من خلاله على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام المنتخب الياباني من أجل التأهل ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب، مؤكدًا ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز.