برشلونة يعلن تمديد عقد عثمان ديمبيلي

كما نشر النادي الكتالوني مقطع فيديو قصيرًا لإعلان تجديد عقد عثمان ديمبيلي، حيث ظهر فيه اللاعب الفرنسي وهو يمسح رقم 2 من عام 2022 ليكتب بدلاً منه رقم 4 لتصبح 2024، في إشارة إلى الموعد الجديد لنهاية عقده مع البلوغرانا.