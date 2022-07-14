برشلونة يعلن تمديد عقد عثمان ديمبيلي

أعلن برشلونة الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الخميس عن تمديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي حتى 2024.
وجاء في بيان لنادي برشلونة: "النادي واللاعب توصلا لاتفاق بشأن صفقة حتى 30 حزيران/يونيو 2024".
كما نشر النادي الكتالوني مقطع فيديو قصيرًا لإعلان تجديد عقد عثمان ديمبيلي، حيث ظهر فيه اللاعب الفرنسي وهو يمسح رقم 2 من عام 2022 ليكتب بدلاً منه رقم 4 لتصبح 2024، في إشارة إلى الموعد الجديد لنهاية عقده مع البلوغرانا.
وانضم ديمبيلي إلى برشلونة في 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث خاض 150 مباراة مع البلوغرانا.
ويعد تمديد عقد ديمبيلي إنجازاًَ مهماً بالنسبة لإدارة النادي الكاتالوني خاصة وأنّ عقده كان انتهى في الصيف الحالي.