كأس الملك سلمان: الشباب يبحث عن بطاقة العبور من بوابة القوة الجوية العراقي

ويتطلع فريق الشباب إلى استثمار عاملَي الأرض والجمهور، إضافة إلى الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه لحصد بطاقة الترشح إلى الدور القادم، ولاسيما أن الفريق يمرُّ بأفضل فتراته في الموسم بعد أن أنعش حظوظه في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي؛ إذ بات على بعد 6 نقاط من الاتحاد المتصدر قبل 7 جولات من ختام المسابقة.