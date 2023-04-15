كأس الملك سلمان: الشباب يبحث عن بطاقة العبور من بوابة القوة الجوية العراقي

يبحث فريق الشباب عن حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية حينما يستضيف نظيره القوة الجوية العراقي غدًا الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في إياب الدور الأول من البطولة.
ويتطلع فريق الشباب إلى استثمار عاملَي الأرض والجمهور، إضافة إلى الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه لحصد بطاقة الترشح إلى الدور القادم، ولاسيما أن الفريق يمرُّ بأفضل فتراته في الموسم بعد أن أنعش حظوظه في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي؛ إذ بات على بعد 6 نقاط من الاتحاد المتصدر قبل 7 جولات من ختام المسابقة.
ويعول الإسباني فيسنتي مورينيو مدرب الشباب كثيرًا على جودة عناصر كتيبته، سواء الأجانب أو المحليون؛ إذ بإمكانهم حسم الأمور لمصلحة الفريق في أي وقت نظرًا لخبرتهم الكبيرة، وتميزهم فنيًّا على أرضية الملعب.
وكان الشباب قد عاد بنقطة التعادل في مباراة الذهاب التي انتهت (1-1)؛ ما يعني أنه سيدخل المواجهة بفرصتَي الفوز أو التعادل السلبي. أما إذا حصل التعادل بنتيجة الذهاب نفسها فسيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين لملاقاة تشرين السوري ذهابًا وإيابًا، على أن يلتحق الفائز منهما بالمجموعة الثالثة التي تضم النصر والزمالك المصري، إضافة إلى فريق آخر لم يُحدد بعد.