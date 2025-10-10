رياضة

الأخضر تحت 16 عامًا يتعادل مع أوزبكستان وديًا في معسكره الإعدادي الدولي

هدف علي المكي يمنح المنتخب تعادلاً إيجابيًا في المناورة التدريبية
المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم
تعادل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا اليوم الجمعة مع نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 1-1، وذلك في مناورة تدريبية أقيمت ضمن معسكره الإعدادي المقام في دولة أوزبكستان.

وسجّل هدف الأخضر اللاعب علي المكي عند الدقيقة 11 من زمن اللقاء.

ودخل المدرب الوطني أحمد الحنفوش المباراة بتشكيلة ضمّت: عبدالله الماس، علي اليحيى، جواد الهاشم، عمار ميمني، مروان اليامي، حسن العكروش، عبدالله الباتلي، عايض الشاهين، علي المكي، علي الهزيمي، فيصل بيومي.

ويواصل الأخضر تحت 16 عامًا يوم غدٍ السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في أوزبكستان، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

أوزبكستان
