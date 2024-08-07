الطريق نحو البرونزية.. دنيا أبوطالب تواجه المغربية أميمة البوشتي اليوم

تحظى لاعبة التايكوندو السعودية دنيا أبوطالب اليوم بفرصة التنافس على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو، (وزن 49 كجم) ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وبحسب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية فإن "أبوطالب" ستواجه اللاعبة المغربية أميمة البوشتي في الساعة 8:30 مساء اليوم، وإذا استطاعت الفوز عليها ستتمكن من حصد الميدالية البرونزية.
وخسرت دنيا أبوطالب، في وقت سابق اليوم، في ربع النهائي أمام المصنفة الأولى عالمياً ضمن منافسات أولمبياد باريس.
وكانت "أبوطالب" قد حققت انتصاراً مميزاً في لقائها أمام الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، ضمن منافسات التايكوندو النسائي لوزن 49 كجم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وخلال النزال الذي جرى ظُهر الأربعاء، انتصرت لاعبة التايكوندو السعودية بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، لتتأهل لدور ربع النهائي من المنافسات قبل خسارتها في وقت لاحق.