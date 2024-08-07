الطريق نحو البرونزية.. دنيا أبوطالب تواجه المغربية أميمة البوشتي اليوم

وكانت "أبوطالب" قد حققت انتصاراً مميزاً في لقائها أمام الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، ضمن منافسات التايكوندو النسائي لوزن 49 كجم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.