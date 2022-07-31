مصر تلتحق بركب المتأهلين للمربع الذهبي لكأس العرب للشباب

التحق منتخب مصر للشباب لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور نصف نهائي البطولة العربية بتغلبه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.