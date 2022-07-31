مصر تلتحق بركب المتأهلين للمربع الذهبي لكأس العرب للشباب

التحق منتخب مصر للشباب لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور نصف نهائي البطولة العربية بتغلبه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
فعلى ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، بادر المنتخب المغربي بافتتاح النتيجة عن طريق اللاعب أسامة اليعقوبي، وعدل منتخب مصر النتيجة بواسطة أحمد حواش وعلى وقع نتيجة التعادل انتهى الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاف صلاح مصطفى الهدف الثاني لمنتخب مصر والذي بفضله تأهل المنتخب إلى المربع الذهبي للنسخة الثامنة من كأس العرب تحت 20عاماً.
وينتظر المنتخب المصري في مباراة نصف النهائي الفائز من مباراة الجزائر وتونس التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم.