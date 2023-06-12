ستيفن جيرارد يصل المملكة للتفاوض مع "الاتفاق"

ونشر عبدالله المسند مدير منتخب الناشئين وإداري الاتفاق السابق والمحلل في برنامج "أكشن مع وليد" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة من وصول المدرب الإنجليزي علق عليها: "وصول ستيفن جيرارد للمملكة العربية السعودية للتوقيع مع الاتفاق، أسعد خبر سمعته من فترة طويلة، إن تم التوقيع ستكون قفزة كبيرة للفريق بشرط؛ مدير تنفيذي رياضي على مستوى عالٍ، ويتم إعطاء المدرب صلاحيات اختيار اللاعبين الأجانب الـ8، يكون هدف الفريق (المنافسة).. اللهم وفق اتفاقنا".