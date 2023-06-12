ستيفن جيرارد يصل المملكة للتفاوض مع "الاتفاق"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نطاق واسع صورة للمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد زعموا فيها وصوله إلى الدمام؛ من أجل استكمال المفاوضات مع مسؤولي فريق الاتفاق لتولي مهمة تدريب الفريق الكروي الأول.
ونشر عبدالله المسند مدير منتخب الناشئين وإداري الاتفاق السابق والمحلل في برنامج "أكشن مع وليد" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة من وصول المدرب الإنجليزي علق عليها: "وصول ستيفن جيرارد للمملكة العربية السعودية للتوقيع مع الاتفاق، أسعد خبر سمعته من فترة طويلة، إن تم التوقيع ستكون قفزة كبيرة للفريق بشرط؛ مدير تنفيذي رياضي على مستوى عالٍ، ويتم إعطاء المدرب صلاحيات اختيار اللاعبين الأجانب الـ8، يكون هدف الفريق (المنافسة).. اللهم وفق اتفاقنا".
كما علّق حساب "منبر الاتفاق" الموثق بالعلامة الزرقاء على صورة ستيفن جيرارد "الأسطورة جيرارد يصل الدمام".
وكانت وكالة "رويترز"، قالت أمس الأحد: إن الاتفاق قدّم عرضًا لجيرارد، ورحب المدرب بالفكرة، لكنه طلب وقتًا لدراسة العرض.
ورحل جيرارد عن تدريب أستون فيلا، في أكتوبر الماضي، ومن وقتها لم يتولّ قيادة أي فريق، حيث سبق وأن قاد جيرارد رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020-2021، حيث أنهى الموسم دون هزيمة.