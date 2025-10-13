برئاسة الفيصل.. "الأولمبية والبارالمبية" تعتمد ضوابط تأسيس الشركات التابعة للاتحادات الرياضية

ترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة للفترة الرياضية 2024 – 2028، وذلك عبر الاتصال المرئي، بحضور النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس، إلى جانب الأمين العام والرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن أحمد باعشن.