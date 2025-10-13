برئاسة الفيصل.. "الأولمبية والبارالمبية" تعتمد ضوابط تأسيس الشركات التابعة للاتحادات الرياضية

ترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة للفترة الرياضية 2024 – 2028، وذلك عبر الاتصال المرئي، بحضور النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس، إلى جانب الأمين العام والرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن أحمد باعشن.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر "الفيصل" عن تمنياته بالتوفيق لممثلي فريق السعودية المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن المملكة، بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – تستعد في المرحلة المقبلة لعدد من المشاركات والاستضافات الرياضية النوعية، من أبرزها دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، التي تحتضنها الرياض في نوفمبر المقبل.
واعتمد الاجتماع عددًا من القرارات، شملت: ضوابط تأسيس الشركات التابعة للاتحادات الرياضية، وسياسة جمع الهبات والتبرعات، بالإضافة إلى التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024م.