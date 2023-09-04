"المسعد" يترأس ندوة افتراضية بعنوان: "تطوع الشباب والمسؤولية المجتمعية"

وبدأت الندوة بكلمةٍ ألقاها "المسعد" تحدث فيها عن أهمية التطوع، وأثره على نمو البلدان، مبيناً أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التكاتف، وأن المملكة قد وضعت العمل التطوعي ضمن رؤيتها 2030، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التطوع يعد سلوكاً حضارياً، وفرصة لتطوير المجتمعات ونموها وازدهارها.