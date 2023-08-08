مليون دولار بانتظار نخبة لاعبي العالم في بطولة Street Fighter 6 ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال

من جانبه، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "يسعدنا الترحيب بسلسلة Street Fighter الأسطورية في عائلة موسم الجيمرز: أرض الأبطال، ومتحمسون جدًّا لرؤية نخبة من ألمع لاعبي العالم على أرض بوليفارد رياض سيتي. هذه البطولة هي استمرار لاحتضان أشهر الألعاب وأضخم البطولات ضمن الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، ويترقبها الكثير من الجماهير في السعودية وخارجها؛ لذا نحن موعودون بمنافسات قوية طوال فترة البطولة، ونتمنى التوفيق للجميع".