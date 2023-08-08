مليون دولار بانتظار نخبة لاعبي العالم في بطولة Street Fighter 6 ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال

تنطلق يوم الجمعة القادم بطولة لعبة Street Fighter 6 في منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.
وستُقام البطولة على مدار أربعة أيام، من 10 إلى 13 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 لاعبًا من أفضل لاعبي العالم، على أرض بوليفارد رياض سيتي.
وسيتنافس اللاعبون على مجموع جوائز مالية، يبلغ مليون دولار أمريكي.
من جانبه، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "يسعدنا الترحيب بسلسلة Street Fighter الأسطورية في عائلة موسم الجيمرز: أرض الأبطال، ومتحمسون جدًّا لرؤية نخبة من ألمع لاعبي العالم على أرض بوليفارد رياض سيتي. هذه البطولة هي استمرار لاحتضان أشهر الألعاب وأضخم البطولات ضمن الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، ويترقبها الكثير من الجماهير في السعودية وخارجها؛ لذا نحن موعودون بمنافسات قوية طوال فترة البطولة، ونتمنى التوفيق للجميع".
وحصل زوار موسم الجيمرز: أرض الأبطال في الشهر الماضي على فرصة تجربة الشخصية العربية "راشد" بشكل حصري، وقبل إصداره عالميًّا في اللعبة الشهيرة مجانًا، على ضوء الشراكة التي تجمع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والشركة العالمية Capcom، وتمكَّن بموجبها زوار الحدث في الفترة من 20 إلى 23 يوليو من تجربة الشخصية التي تعود مرة أخرى في النسخة السادسة من السلسلة الشهيرة.
كما أُقيمت مباريات استعراضية بين المؤثرين لاستكشاف قدرات ومهارات "راشد".