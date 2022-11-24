كأس العالم قطر 2022.. التعادل السلبي يحسم مواجهة "الأوروجواي" مع "كوريا الجنوبية"

حسم التعادل السلبي مواجهة الأوروجواي وكوريا الجنوبية، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، لحساب المجموعة الثامنة (الجولة الأولى)، والتي تضم إلى جوارهما كلاً من البرتغال وغانا.