كأس العالم قطر 2022.. التعادل السلبي يحسم مواجهة "الأوروجواي" مع "كوريا الجنوبية"

حسم التعادل السلبي مواجهة الأوروجواي وكوريا الجنوبية، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، لحساب المجموعة الثامنة (الجولة الأولى)، والتي تضم إلى جوارهما كلاً من البرتغال وغانا.
شهدت المباراة هجمات متبادلة، حيث كان منتخب الأوروجواي هو الأخطر خصوصاً في شوط المباراة الثاني، تحديداً مع تصويبه فالفريدي التي ارتطمت بالقائم.
بتلك النتيجة حصد كل منتخب نقطة واحدة في انتظار نتيجة مباراة منتخبي البرتغال مع غانا والتي ستقام مساء اليوم.