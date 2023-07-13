دورة الألعاب العربية الـ15.. الكاراتيه والطاولة والهدف والدراجات يرفعون الرصيد السعودي إلى 38 ميدالية

أضافت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر اليوم الخميس 9 ميداليات (ذهبيتان، فضية واحدة، 6 برونزيات) في رصيدها بالدورة رافعة العدد إلى 38 قبل الختام بيوم واحد، وحصد فريق الكاراتيه العدد الأكبر من الميداليات بواقع ست ميداليات، وواحدة لمنتخب كرة الهدف وأخرى للدراجات.
وجاءت أولى الميداليات الذهبية عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سلطان الزهراني بانتزاعه ذهبية مسابقة وزن تحت 75 كجم (فئة كومتيه)، فيما نال الميدالية الفضية زميله فهد الخثعمي بتحقيقه المركز الثاني، في فئة كومتيه بمنافسات - تحت 67 كجم.
حقق ثنائي المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي وعبد العزيز بوشليبي، ذهبية منافسة زوجي الطاولة، بعد فوزه على الثنائي البحريني راشد الراشد وإلياس اليامي، بنتيجة 3/1 في مباراة مثيرة شهدتها أشواط المباراة.
فيما جاءت البرونزية الأولى للثلاثي ملاك الخليدي و️منال الزيد و️نورة الراشد في منافسات (كاتا) سيدات الكاراتيه، ونالت الميدالية الثانية ملاك الخليدي في منافسات السيدات (قتال) وزن ٥٥ كجم، وحقق سعود البشير الميدالية الثالثة في منافسات كومتيه -تحت 60 كجم- وحصد مسفر الأسمري، الميدالية الرابعة في منافسات (كاتا) -فردي، وجاءت الميدالية الخامسة عن طريق المنتخب السعودي للدراجات في سباق السيدات (فردي - عام) مسافة 58,6 كم، ونال المنتخب السعودي لكرة الهدف الميدالية السادسة في مسابقة اللعبة بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة 13/8.
يخوض المنتخب السعودي للكاراتيه غدًا الجمعة منافسات (كاتا) جماعي رجال، عند الساعة الثانية عشرة مساء (توقيت السعودية)، وسيشارك في منافسات القتال (فردي) رجال، فرج الناشري وزن 84 وسند سفياني وزن + 84 ومنيرة العتيبي وزن 68 وشمسة آل مسلم وزن +68.
يختتم المنتخب السعودي للدراجات، منافساته غدًا الجمعة الساعة 11.00 صباحًا (توقيت السعودية)، بسباق فردي عام (رجال) لمسافة 146.5 كم، بمشاركة أحمد العمراني وأحمد أبو عبدالله وسلمان الربح والحر الخليف، وكان أخضر الدراجات قد حقق ثلاث برونزيات.
تُقام غدًا الجمعة منافسات كرة الطاولة (فردي) رجال بنظام خروج المغلوب، عند الساعة 12.30 مساء (توقيت السعودية) في ختام منافسات كرة الطاولة بالدورة، في القاعة الرياضية بولاية تيبازة الجزائرية، بمشاركة علي الخضراوي وعبد العزيز بوشليبي.
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة اليد غدًا الجمعة عند الساعة 9.30 مساء (توقيت السعودية) نهائي اللعبة، أمام نظيره القطري على صالة قصر الرياضة حمو بوتليليس بمدينة وهران الجزائرية، وكان الأخضر السعودي وصل إلى النهائي بعد تجاوزه المستضيف الجزائر في نصف النهائي بنتيجة 20/19.
يلعب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا غدًا الجمعة المسابقة، عند الساعة 11.00 مساء (توقيت السعودية) على ملعب 19 مايو بولاية عنابة الجزائرية.
وكان الأخضر السعودي قد أجرى تدريبه الأخير اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة نظيره السوري، ووصل أخضر القدم للمباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الجزائري بهدفين لهدف، في نصف النهائي.
ينهى المنتخب السعودي للأثقال غدًا الجمعة، منافساته في الدورة، بمشاركة رفيف مطلق، عند الساعة 5.00 مساء (توقيت السعودية) في منافسات وزن 71 (سيدات)، وإسماعيل الصويلح في فئة 102 كجم، وذلك بالقاعة المتعددة الرياضات، في العاصمة الجزائرية الجزائر.