دورة الألعاب العربية الـ15.. الكاراتيه والطاولة والهدف والدراجات يرفعون الرصيد السعودي إلى 38 ميدالية

فيما جاءت البرونزية الأولى للثلاثي ملاك الخليدي و️منال الزيد و️نورة الراشد في منافسات (كاتا) سيدات الكاراتيه، ونالت الميدالية الثانية ملاك الخليدي في منافسات السيدات (قتال) وزن ٥٥ كجم، وحقق سعود البشير الميدالية الثالثة في منافسات كومتيه -تحت 60 كجم- وحصد مسفر الأسمري، الميدالية الرابعة في منافسات (كاتا) -فردي، وجاءت الميدالية الخامسة عن طريق المنتخب السعودي للدراجات في سباق السيدات (فردي - عام) مسافة 58,6 كم، ونال المنتخب السعودي لكرة الهدف الميدالية السادسة في مسابقة اللعبة بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة 13/8.