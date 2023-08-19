بعقد لمدة عامين.. "إيمريك لابورت" لاعب مانشستر سيتي إلى النصر

يلعب "إيمريك لابورت" البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ 2018، قادمًا من أتليتك بيلباو، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2021.