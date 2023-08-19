بعقد لمدة عامين.. "إيمريك لابورت" لاعب مانشستر سيتي إلى النصر

كشفت تقارير صحفية عن إتمام نادي النصر لصفقة انتقال الإسباني إيمريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي؛ لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكر الصحفي "رودي غاليتي" أن صفقة انتقال لابورت من مانشستر سيتي إلى النصر قد اكتملت، فقد تم الاتفاق على كل شيء.
وأفاد أيضًا الصحفي "مايكل رينكون" على حسابه الشخصي عبر موقع "X"، بأن لابورت سيصبح لاعبًا جديدًا للنصر مقابل 26 مليون يورو، وبعقد لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام إضافي، براتب 16 مليون يورو للموسم الواحد.
وشدد الصحفي على أنه تم الاتفاق على كل شيء بين الطرفين، وأن الصفقة اكتملت بنسبة 100٪.
يلعب "إيمريك لابورت" البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ 2018، قادمًا من أتليتك بيلباو، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2021.
وتعاقدت إدارة النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن، مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني.