مدرب فرنسا "ديشان": الكثير يتمنى فوز ميسي ولكننا سنفعل أي شيء لتحقيق هدفنا

قال مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، ديديه ديشان، إن فريقه يحاول ألا يتشتت تركيزه بمرض العديد من لاعبيه مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر، 2022، الأحد، أمام المنتخب الأرجنتيني.
وتابع ديشان للصحفيين، السبت: «نحاول أن نتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة، نحافظ على هدوئنا وتركيزنا، بالطبع كنا نفضل ألا نواجه هذه الصعوبات، ولكننا نحاول تدبر الأمر بأفضل طريقة ممكنة بمساعدة فريقنا الطبي».
وقال ديشان إنه من المبكر للغاية تحديد من سيكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في رابع مباراة نهائية ببطولات كأس العالم، والتي يحاول الفوز باللقب الخامس.
وأضاف: «نحاول التعايش مع هذا الأمر وأن نفعل ما هو ضروري».
وردد هوجو لوريس حارس المنتخب الفرنسي وقائده نفس الأمر، وقال: «سنحاول أن نبذل أقصى ما عندنا رغم الظروف، أعتقد أنه بفضل الأدرينالين والإثارة سنشعر أننا جاهزون كلنا للمشاركة في المباراة، وسنشعر أننا جاهزون لبذل أقصى ما عندنا لكي ننتصر في هذه المعركة الأخيرة».
وأكد: «لا تكون مستعدًا دائمًا لمثل هذه الأمور ولكننا نحاول أن نستعد للقاء بأفضل طريقة ممكنة، وبالطبع نحن متحمسون للعب في نهائي كأس العالم».
وقال لوريس وديشان إنهما يعلمان أن المنتخب الفرنسي سيواجه فريقًا يقوده ميسي الذي يود أن يتوح مسيرته المذهلة بالفوز بالكأس، فيما ستكون مباراته الأخيرة بكأس العالم.
وقال ديشان: «نعلم أن هناك الكثير من الناس يتمنون فوز ميسي ولكننا سنفعل أي شيء لتحقيق هدفنا».
وذكر ديشان أنه يتوقع أجواء احتفالية في ملعب لوسيل، وهو يعلم أن الجماهير الأرجنتينية شغوفة للغاية وستدعم فريقها.
وقال: «سيصنعون أجواء إيجابية وسيشجعون فريقهم. من الجيد أن تحظى بمثل هذه الأجواء في مباراة نهائية بكأس العالم، لكن منافسنا ليس في المدرجات، ولكن في أرض الملعب».