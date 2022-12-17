مدرب فرنسا "ديشان": الكثير يتمنى فوز ميسي ولكننا سنفعل أي شيء لتحقيق هدفنا

قال مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، ديديه ديشان، إن فريقه يحاول ألا يتشتت تركيزه بمرض العديد من لاعبيه مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر، 2022، الأحد، أمام المنتخب الأرجنتيني.