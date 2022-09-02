"أرامكو السعودية" تعلن شراكةً مع بطولتَيْ فورمولا 2 و3 لاستخدام الوقود منخفض الكربون

من جانبه، أكد كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية أحمد الخويطر أن "أرامكو السعودية تستفيد من حجم أعمالها الفريد وشبكتها العالمية وخبراتها التقنية للمساعدة في تقديم حلول نقل منخفضة الانبعاثات الكربونية؛ لإيمانها الراسخ بقوة الشراكات. مشيرًا إلى أن الشركة تهدف من خلال تعاونها مع فورمولا 2 وفورمولا 3 إلى إظهار الإمكانات الكبيرة للوقود الاصطناعي السائل؛ لاكتشاف الحلول العملية التي قد تُمكِّن من إزالة الكربون من قطاع النقل عبر استخدام الوقود منخفض الكربون، والمحركات الأكثر كفاءة، فضلاً عن المواد المتطورة، وتقنية احتجاز الكربون. ونطمح معًا إلى إحداث تأثير إيجابي في رياضة السيارات، وهو ما يتسق مع الجهود التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات في قطاعات السيارات والنقل في العالم".