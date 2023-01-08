في المرحلة الثامنة "الماراثونية" من رالي داكار السعودية 2023 .. صدارة فرنسية .. و"العطية" في قمة الترتيب العام

وتصدر الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق "البحرين ريد إكستريم" هذه المرحلة لفئة السيارات، مسجلاً 3 ساعات و34 دقيقة و24 ثانية، كما حل القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا غازو" ثانيًا، بفارق دقيقتين و11 ثانية، فيما تراجع الإسباني كارلوس ساينز إلى المركز الثالث، بفارق 3 دقائق و31 ثانية عن المتصدر؛ إثر العقوبة التي تعرّض لها، من جراء العقوبة الزمنية، نظرًا لتجاوزه سرعة 40 كلم في الساعة، ما منح الفرنسي لوب الحصول على أفضلية المرحلة.