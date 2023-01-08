في المرحلة الثامنة "الماراثونية" من رالي داكار السعودية 2023 .. صدارة فرنسية .. و"العطية" في قمة الترتيب العام

انطلقت اليوم الأحد ، المرحلة الثامنة "الماراثونية" من رالي داكار السعودية 2023، والتي تستمر منافساتها لليوم الثاني على التوالي بين الدوادمي والرياض، ولمسافة 345 كلم.
وتصدر الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق "البحرين ريد إكستريم" هذه المرحلة لفئة السيارات، مسجلاً 3 ساعات و34 دقيقة و24 ثانية، كما حل القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا غازو" ثانيًا، بفارق دقيقتين و11 ثانية، فيما تراجع الإسباني كارلوس ساينز إلى المركز الثالث، بفارق 3 دقائق و31 ثانية عن المتصدر؛ إثر العقوبة التي تعرّض لها، من جراء العقوبة الزمنية، نظرًا لتجاوزه سرعة 40 كلم في الساعة، ما منح الفرنسي لوب الحصول على أفضلية المرحلة.
وواصل القطري ناصر العطية صدارة الترتيب العام في فئة السيارات، بفارق ساعة و3 دقائق و46 ثانية عن زميله في الفريق هينك لاتيغان، فيما استمر البرازيلي لوكاس مورايس سائق فريق "أوفر درايف" في المرتبة الثالثة، بفارق ساعة و20 دقيقة و22 ثانية عن المتصدر.
وفي فئة الدراجات النارية، تمكّن البيتسواني روث برانش درّاج فريق "هيرو"، من حصد المركز الأول في هذه المرحلة، وبزمن 3 ساعات و46 دقيقة و18 ثانية، متقدمًا على الأمريكي مايسون كلاين درّاج فريق "باس ورلد كيه تي إم"، بفارق دقيقة و33 ثانية، فيما أكمل الأسترالي دانيال ساندرز درّاج فريق "ريد بُل غاز غاز"، ترتيب المراكز بحصوله على المرتبة الثالثة، بفارق 3 دقائق و15 ثانية عن المتصدر.
وحافظ سكايلر هاوز درّاج فريق "هوسكفارنا" على المركز الأول في الترتيب العام لفئة الدراجات النارية، يليه الأرجنتيني كيفين بينافيديس درّاج فرق "ريد بُل كيه تي إم"، بفارق دقيقة و13 دقيقة، كما يحتل الأمريكي مايسون كلاين المركز الثالث بالفارق الزمني نفسه.
وأحرز الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق "تيم 7240" المركز الأول في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، مسجلاً 4 ساعات و56 دقيقة و5 ثوانٍ، متفوقًا على الفرنسي "ألكساندر غيرو" درّاج فريق "ياماها ريسينغ"، بفارق دقيقتين و5 ثوانٍ، تلاه البرازيلي "مارسيلو ميديروس" درّاج فريق "تاجواتور ريسينغ"، بفارق 11 دقيقة و55 ثانية.
وتمكّن أليكساندر غيرو من الحفاظ على المركز الأول في الترتيب العام لهذه الفئة، فيما صعد الأرجنتيني مانويل أندوخار إلى المرتبة الثانية، بفارق ساعة و41 دقيقة و37 ثانية، كما استمر الأمريكي بابلو كوبيتي درّاج فريق "ديل أمو موتور سبورتس باي موتول" في المركز الثالث، وبفارق ساعة و42 دقيقة و12 ثانية عن المتصدر.
ونجح البرتغالي جواو فيريرا سائق فريق "إكس ريد ياماها"، في تسجيل الزمن الأسرع في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3"، وذلك بزمن 4 ساعات و11 دقيقة و36 ثانية، جاء خلفه التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو سائق فريق "ريد بُل كان إم" ثانيًا، بفارق 17 ثانيةً فقط، فيما وصل ميتشل غوثري سائق فريق "ريد بُل أوفرود جونيور" ثالثًا، بفارق دقيقتين وثانيتين عن المتصدر.
وعلى الرغم من عدم وجوده في المراكز الثلاثة في المرحلة الثامنة، إلا أن البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق فريق جي رالي تيم"، ما زال متصدرًا للترتيب العام في هذه الفئة، يليه الأمريكي أوستن جونز سائق فريق "ريد بُل أوفرود جونيور" ثانيًا، بفارق 3 دقائق و19 ثانية، بينما حلّ زميله في الفريق الأمريكي سيث كوينتيرو ثالثًا، بفارق ساعة ودقيقتين و25 ثانية.
وحصد الأرجنتيني جيريمايا غونزاليس فيريولي سائق فريق "ساوث ريسينغ كان أم"، المرتبة الأولى عن فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4" في رالي داكار السعودية 2023م، مسجلاً 4 ساعات و16 دقيقة و18 ثانية، يليه زميله في الفريق السعودي ياسر بن سعيدان ثانيًا، وبفارق 3 دقائق و9 ثوانٍ، فيما جاء زميلهما الإسباني جيرارد فاريس ثالثًا، بفارق 3 دقائق و18 ثانية عن المتصدر.
واستطاع الليتواني روكاس باسيوشكا سائق فريق "ريد بُل كان أم"، الاستمرار في صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، يليه البولندي ماريك غوكزال سائق فريق "إنرجي لانديا رالي تيم"، بفارق 4 دقائق و34 ثانية، ومن خلفه ابنه إيريك غوكزال ثالثًا، بفارق 5 دقائق و48 ثانية عن المتصدر.
وفي فئة الشاحنات، دوّن التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق إم إم"تكنولوجي تيم"، اسمه في المركز الأول لهذه المرحلة، منهيًا السباق في 4 ساعات و4 دقائق و28 ثانية، فيما جاء الهولندي ميتشل فان دينبرينك سائق فريق "يورول تيم دي روي" ثانيًا، بفارق 59 ثانية، يليهما التشيكي أليس لوبريس سائق فريق "إنستا فوركس لوبريس براغا" ثالثًا، بفارق 3 دقائق و34 ثانية.
وبهذه النتيجة، حافظ التشيكي أليس لوبريس على صدارة الترتيب العام، وبفارق 16 دقيقة و17 ثانية عن منافسه ميتشل فان ديبنرينك، فيما حلّ الهولندي فان كاسيترين ثالثًا، بفارق 38 دقيقة و3 ثوانٍ.
يُذكر أن يوم غدٍ الاثنين سيكون راحة لجميع المشاركين، وذلك بعد انتهاء الأسبوع الأول من المنافسات، على أن تنطلق المرحلة التاسعة يوم الثلاثاء المقبل.