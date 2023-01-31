"السلهب" و"الشريف" يدخلان التاريخ كثاني وثالث محترف لرياضة القولف في السعودية

وقال الشريف: "احتراف رياضة القولف كان هدفي منذ الصغر، وأنا سعيد جدًّا بالاستمرار في ممارستها واتخاذها كمسيرة مهنية. هناك الكثير من الأشخاص الذين أودّ أن أشكرهم، وبالأخص قولف السعودية مع الاتحاد السعودي للقولف للدور الرئيسي الذي تقومان به في نشر رياضة القولف بالمملكة، ومنحنا فرصة ممارسة رياضة القولف والمساهمة في وصولنا إلى هذا المكان. وأتطلّع لمشاركة الرحلة مع زملائي عثمان وفيصل، ومواجهة أفضل لاعبي القولف على أرضية أفضل الملاعب حول العالم. أتمنّى بأن تكون قصتنا ملهمة بالنسبة للآخرين، وأن تساعدهم في الإيمان بإمكانية تحقيقهم لهذا الأمر والسير في نفس الخطى. أتشارك مع فيصل الرغبة في الفوز على الساحة العالمية، ولكننا نتشارك كذلك رغبتنا في إلهام الأجيال القادمة، واحتراف القولف سيمنحنا المنصة اللازمة لتحقيق ذلك الأمر".