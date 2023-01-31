"السلهب" و"الشريف" يدخلان التاريخ كثاني وثالث محترف لرياضة القولف في السعودية

دخل كل من فيصل سلهب وسعود الشريف تاريخ رياضة القولف السعودية بعد الإعلان عن انتقالهما لفئة المحترفين، ليصبحا بذلك ثاني وثالث لاعب سعودي يصلان لهذا الإنجاز، قبل انطلاق بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية تحت مظلة الجولة الآسيوية للقولف الخميس المقبل.
وينضم كل من سلهب "26 عامًا"، والشريف "23 عامًا" لزميلهما في المنتخب عثمان المُلا "36 عامًا" ليكملوا مسيرتهم الاحترافية في عالم القولف معًا، وليُمثّلوا المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية وفي مختلف البطولات حول العالم، بدعم مستمر من قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف؛ ليستمروا في عكس صورة إيجابية عن الرياضة التي أصبحت في متناول المجتمع السعودي بفضل البرامج المجتمعية التي يتم تقديمها والمنشآت المختلفة المنتشرة حول المملكة.
وبعد أن حظي الثنائي بمسيرة متألقة في فئة الهواة، يتطلّع كلاهما لبدء مسيرتهما الاحترافية التي ستختبر قدراتهم وإمكانياتهم بشكل أكبر وتمنحهم المزيد من الخبرة من خلال الاحتكاك بشكل مباشر مع أفضل لاعبي القولف على مستوى العالم.
وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة السعودية الدولية، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا لنجمي المنتخب السعودي للحديث حول استعداداتهما للمشاركة في البطولة، وعن إنجازهما الشخصي بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي.
وقال سلهب خلال المؤتمر الصحفي: "هذه خطوة كبيرة أخرى في رحلتنا، ولا يوجد مكان أفضل من وطنك حتى تبدأ منه مسيرتك الاحترافية في بطولة السعودية الدولية. لقد كانت الرحلة طويلة حتى بلغنا هذه المرحلة بفضل الله ثم الدعم الرائع من قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف، وأعضاء فريق التدريب، والعائلة والأصدقاء. وأود أن أتقدم لهم بالشكر الجزيل على كل ما قدموه، وأتمنى أن أستمرّ في تحقيق نجاحات في عالم الاحتراف مماثلة لتلك التي حقّقتها في فئة الهواة، بداية من هذه البطولة".
وقال الشريف: "احتراف رياضة القولف كان هدفي منذ الصغر، وأنا سعيد جدًّا بالاستمرار في ممارستها واتخاذها كمسيرة مهنية. هناك الكثير من الأشخاص الذين أودّ أن أشكرهم، وبالأخص قولف السعودية مع الاتحاد السعودي للقولف للدور الرئيسي الذي تقومان به في نشر رياضة القولف بالمملكة، ومنحنا فرصة ممارسة رياضة القولف والمساهمة في وصولنا إلى هذا المكان. وأتطلّع لمشاركة الرحلة مع زملائي عثمان وفيصل، ومواجهة أفضل لاعبي القولف على أرضية أفضل الملاعب حول العالم. أتمنّى بأن تكون قصتنا ملهمة بالنسبة للآخرين، وأن تساعدهم في الإيمان بإمكانية تحقيقهم لهذا الأمر والسير في نفس الخطى. أتشارك مع فيصل الرغبة في الفوز على الساحة العالمية، ولكننا نتشارك كذلك رغبتنا في إلهام الأجيال القادمة، واحتراف القولف سيمنحنا المنصة اللازمة لتحقيق ذلك الأمر".
في حين عبّر عثمان المُلا "أول محترف لرياضة القولف في المملكة" عن سعادته بوصول زملائه في المنتخب لهذه المرحلة، قائلًا: "اتخاذي لقرار احتراف رياضة القولف كان أمرًا هامًّا، ولم أكن لأقدم على تلك الخطوة لولا الدعم الذي حصلت عليه من قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف، حياة الاحتراف في الجولات العالمية تتطلب الكثير من الأمور؛ لذا آمل بأن أنجح في توجيه فيصل وسعود نحو الاتجاه الصحيح لتفادي الأخطاء وتجاوز الصعوبات التي ستواجه كلًّا منهما في بداية مسيرتهما الاحترافية. وأتطلع لمشاركة الساحة العالمية معهما وتمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة، ومشاهدة أحدهما يرفع كأسًا عالمية في المستقبل القريب".