انتقال "فان دايك" إلى السعودية والتخلي عن ليفربول.. عرض ضخم في الطريق!

أكدت تقارير صحفية، أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي؛ أصبح أحد أهم أهداف الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي "نيكولا شيرا"؛ فإن المسؤولين السعوديين يُعِدون عرضًا ضخمًا للغاية؛ لمحاولة إقناع مسؤولي ليفربول وقلب الدفاع الهولندي بقبول العرض.
وكانت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، قد ذكرت أن أحد الأندية السعودية على استعداد لتقديم عرض للمدافع الهولندي بقيمة 50 مليون يورو، ومن المتوقع إرسال العرض بمجرد فتح باب الانتقالات الصيفية.
وينتهي عقد "فيرجيل فان دايك" صاحب الـ32 عامًا مع ليفربول في 2025، وكان قد انضم إليه في يناير 2018 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 32 مليون يورو.