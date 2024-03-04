انتقال "فان دايك" إلى السعودية والتخلي عن ليفربول.. عرض ضخم في الطريق!

وينتهي عقد "فيرجيل فان دايك" صاحب الـ32 عامًا مع ليفربول في 2025، وكان قد انضم إليه في يناير 2018 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 32 مليون يورو.