الاتحاد يعلن رحيل البرازيلي برونو هنريكي .. والأخير يودع الفريق برسالة مؤثرة

وأكمل رسالته: "على أرض الملعب وبمساعدة زملائي في الفريق، تمكنت من الفوز بألقاب مهمة للنادي والجماهير، سأغادر بقدر واضح من الإنجاز، حيث إن الاتحاد هو بطل دوري المحترفين السعودي بعد موسم ناجح خصوصًا أن الفريق لم يفز باللقب منذ عام 2009، أينما ذهبت، سأستمر في متابعة النادي وتمنياتي له بالاستمرار في تحقيق أهدافه، من القلب شكرًا جزيلاً لكم".