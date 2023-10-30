ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، وذلك خلال حفل أقامته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقدم الجائزة المرموقة على "مسرح دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس أمس الاثنين.

ونجح ميسي في استعادة جائزة الكرة الذهبية بعد أن غابت عنه السنة الفائتة لصالح الفرنسي كريم بنزيمة؛ إذ لم يوجَد في قائمة الثلاثة الأوائل في 2022.

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر عقب تجاوز فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويعد فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة الثامنة رقمًا قياسيًّا، لم يصل إليه أحد من قبل، وسيكون من الصعب على الجيل القادم تحقيقه، مبتعدًا في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان غائبًا أصلاً عن لائحة المرشحين الثلاثين لنيل الجائزة المرموقة لعام 2023.

وتفوق ميسي على زميله السابق في باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي حقق لقب هداف بطولة كأس العالم الأخيرة، ونجم مانشستر سيتي وأفضل لاعب في أوروبا النرويجي إيرلينغ هالاند.