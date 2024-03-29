الهلال يتطلّع لتعزيز رقمه القياسي.. الشباب لتحقيق انتصار معنوي

يتطلّع فريق الهلال إلى مواصلة هيمنته على مباريات أندية العاصمة، حينما يحلّ ضيفًا على نظيره الشباب في قمة الجولة 25 من دوري روشن السعودي.
يستضيف ملعبُ نادي الشباب لقاءَ العمالقة بين الشباب والهلال، في تمام العاشرة مساء غد السبت 30 مارس 2024، في قمة كروية مليئة بالتوقعات والشغف، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، الذي يزداد إثارة مع اقتراب الدوري من خط النهاية.
يخوض الفريقان القمةَ بعد فترة توقف دولية بسيطة، ويتطلّع الشباب صاحب المركز العاشر بـ28 نقطة، إلى تحقيق انتصار معنوي مهم للفريق الذي خرج رسميًّا من سباق المنافسة على اللقب، مستفيدًا من الزخم الذي يحمله مهاجمه "حبيب ديالو"، الذي تمكّن من المساهمة في أربعة أهداف في آخر أربع مباريات.
في المقابل يدخل الهلالُ هذه المواجهةَ في قمة تألُّقه، متربّعًا على عرش الترتيب برصيد 68 نقطة، مسطّرًا آمالًا عريضة في تعزيز رقمه القياسي والوصول إلى أعلى حصيلة تهديفية لفريق في تاريخ المسابقة؛ حيث يبتعد فقط بهدفين عن الرقم القياسي الذي حقّقه النادي نفسه، موسم 2019-2020.
ويشير تاريخ المواجهات بين الفريقين إلى تفوّق الهلال الذي انتصر في 17 مباراة من أصل 31 مواجهة سابقة بينهما، بينما استطاع الشبابُ حصدَ النقاط كاملة في خمس مناسبات فقط، وانتهت المباريات التسع الأخرى بالتعادل. ويأمل الشباب، الذي يستضيف اللقاء، في أن يشكل جدارًا صلبًا أمام الهلال، معتمدًا على دفاعه الذي لم يسمح لسالم الدوسري، نجم الهلال، بالتسجيل في شباكهم أو المساهمة للوصول لمرماهم خلال 13 مباراة سابقة للدوسري في مواجهات الشباب. ومع ذلك سيكون على الدوسري ورفاقه إثبات قوتهم والتغلب على هذا التحدي.
أما الهلال فيخوض هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز الـ18 على التوالي في الدوري، خاصة مع تألق مهاجمه الصربي "أليكساندر ميتروفيتش" الذي سجّل خمسة أهداف خلال أربع مباريات ضد فرق مدينة الرياض في الموسم الجاري؛ منها هدفه في مرمى الشباب في مواجهة الدور الأول التي انتهت لمصلحة الهلال "2-0".