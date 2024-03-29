الهلال يتطلّع لتعزيز رقمه القياسي.. الشباب لتحقيق انتصار معنوي

ويشير تاريخ المواجهات بين الفريقين إلى تفوّق الهلال الذي انتصر في 17 مباراة من أصل 31 مواجهة سابقة بينهما، بينما استطاع الشبابُ حصدَ النقاط كاملة في خمس مناسبات فقط، وانتهت المباريات التسع الأخرى بالتعادل. ويأمل الشباب، الذي يستضيف اللقاء، في أن يشكل جدارًا صلبًا أمام الهلال، معتمدًا على دفاعه الذي لم يسمح لسالم الدوسري، نجم الهلال، بالتسجيل في شباكهم أو المساهمة للوصول لمرماهم خلال 13 مباراة سابقة للدوسري في مواجهات الشباب. ومع ذلك سيكون على الدوسري ورفاقه إثبات قوتهم والتغلب على هذا التحدي.