تأهل الأهلي المصري وبرشلونة وماغديبورغ وكيلسي إلى نصف نهائي العالم

تأهلت أندية الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني وماغديبورغ الألماني وكيلسي البولندي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022"، التي تقام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري، فيما خسر فريق الخليج ممثل المملكة مباراته الثانية في البطولة أمام ماغديبورغ، ويفقد فرصة المنافسة على المراكز المتقدمة.