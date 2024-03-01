ثلاثة لاعبين ينشطون في دوري روشن ينافسون على جائزة الهدّاف

استغلّ اللاعبُ البالغ من العمر 29 عامًا، قوّتَه البدنية داخل منطقة الجزاء ليسجل العديد من أهدافه السبعة من داخل الصندوق، لكنّ أفضل ما في سلسلة أهدافه كان من تسديدة مقصية مُذهلة أكملت ثلاثيته أمام مومباي سيتي في الجولة الثالثة. ويأمل الهلال أن يتمكّن ميتروفيتش، الذي سجل أيضًا في مباراتَي الذهاب والإياب خلال الفوز على سباهان في دور الـ16؛ من إطلاق كل قوته عندما يواجه فريقه غريمه المحلي الاتحاد في الدور ربع النهائي.