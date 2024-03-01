ثلاثة لاعبين ينشطون في دوري روشن ينافسون على جائزة الهدّاف

لا يزال هناك ثمانيةُ أندية آسيوية كبرى تتنافس على لقب دوري أبطال آسيا 2023-2024، مع دخول البطولة القارّية منافسات الدور ربع النهائي، والذي تقام مباريات الذهاب منه خلال الفترة ما بين 4 و6 آذار/ مارس.
وبينما تكتسب المنافسةُ القوية للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، زخمًا كبيرًا، فإن السباق على لقب جائزة هدّاف البطولة يحتدم أيضًا.
ويتنافس ثلاثة لاعبين ينشطون في دوري روشن السعودي للمحترفين على لقب هدّاف نسخة هذا العام من أقوى البطولات القارية للأندية. وسلط الموقعُ الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوءَ على ثمانية لاعبين يُمكنهم التنافس على جائزة الهدّاف لهذا الموسم.
ويتصدّر قائمةَ الهدافين: البرازيلي كريزان لاعب شاندونغ تايشان الصيني بـ8 أهداف، يليه ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، ومن ثم لاعبا النصر: أندرسون تاليسكا، وكريستيانو رونالدو.
عقب رحيل مروان فيلايني وإصابة الوافد الجديد زيكا، لعب كريزان مع فريق شاندونغ الذي يتطلّع للفوز بأول لقب قارّي له على الإطلاق، منذ قدومه من نادي سانتا كلارا البرتغالي وصل المهاجم البرازيلي بالفعل إلى عدد 50 هدفًا، ثمانية منها جاءت في أول موسم له في دوري أبطال آسيا؛ حيث يتطلّع إلى إضافة المزيد من الإنجازات إلى لقب كأس الاتحاد الصيني 2022 مع فريقه الحالي.
بما في ذلك ثلاثية خلال الفوز "6-1" على كايا إيلويلو، سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ستة أهداف في دور المجموعات لمساعدة النادي الصيني على التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 2019، ومرة أخرى برز اللاعب البرازيلي في دور الـ16 بفضل ثنائية في اليابان؛ حيث قلب فريق المدرب تشوي كانغ-هي تأخره بنتيجة "2-3" في مباراة الذهاب أمام كاوازاكي فرونتال ليحسم تأهله.
كان ألكساندر ميتروفيتش في حالة جيدة من التهديف منذ انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال قادمًا من نادي فولهام الإنكليزي؛ حيث سجل المهاجمُ الصربي معدّلَ هدف في المباراة الواحدة في الدوري السعودي للمحترفين، وقد أحرز مُؤخرًا رقمًا قياسيًّا بتسجيله في 11 مباراة متتالية، كما جلب أيضًا لمستَه التهديفية الفطرية إلى دوري أبطال آسيا.
استغلّ اللاعبُ البالغ من العمر 29 عامًا، قوّتَه البدنية داخل منطقة الجزاء ليسجل العديد من أهدافه السبعة من داخل الصندوق، لكنّ أفضل ما في سلسلة أهدافه كان من تسديدة مقصية مُذهلة أكملت ثلاثيته أمام مومباي سيتي في الجولة الثالثة. ويأمل الهلال أن يتمكّن ميتروفيتش، الذي سجل أيضًا في مباراتَي الذهاب والإياب خلال الفوز على سباهان في دور الـ16؛ من إطلاق كل قوته عندما يواجه فريقه غريمه المحلي الاتحاد في الدور ربع النهائي.
بعد ظهوره للموسم الرابع في دوري أبطال آسيا، فإن أندرسون تاليسكا ليس غريبًا على المنافسة القارية، لكن البرازيلي يخوض موسمًا لا مثيل له؛ حيث سجّل ستةَ أهداف، جاءت جميعها في ثلاث مباريات خلال دور المجموعات، ليجعل هذا الموسم أفضل موسم له حتى الآن من حيث الأهداف.
المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا، والذي سجل أيضًا هدفين في مباراة الدور التمهيدي الفاصل التي انتهت بالفوز "4-2" على شباب الأهلي دبي الإماراتي؛ كان غزيرًا من الناحية التهديفية في السعودية هذا الموسم أيضًا؛ حيث نجح كريستيانو رونالدو فقط بتسجيل أهداف أكثر منه في فريق النصر المرصع بالنجوم. مع انتظارهم مواجهة فريق العين في الدور ربع النهائي، يتطلّع تاليسكا للوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة.
من خلال وضع نصب عينيه نيل ميدالية الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، ليضيفها إلى ألقابه الخمسة في دوري أبطال أوروبا؛ يواجه كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر نظيره العين في الدور ربع النهائي؛ حيث يأمل النجم البرتغالي تكرار نوع التأثير الذي أحدثه خلال فوز الفريق السعودي "3-0" في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب أمام الفيحاء في دور الـ16.
وسجل رونالدو هدفًا في الدقيقة 81 من زمن مباراة الذهاب، قبل أن يؤكّد على نتيجة الفوز بنتيجة "2-0" في مباراة الإياب أمام الفريق السعودي؛ حيث سجل قائدُ فريق النصر أيضًا خلال الانتصارات في دور المجموعات أمام الاستقلال والدحيل، وسيواصل قيادة هجوم فريقه، ليبقى مُتميزًا على الصعيدين المحلي والقاري وهو في سن 39 عامًا.
وتضمّ قائمةُ اللاعبين الذين بإمكانهم المنافسة على لقب هداف البطولة هذا الموسم؛ كلًّا من: "كودجو لابا - النادي: العين، الأهداف: 6"، و"مارتن آدم - النادي: أولسان هيونداي، الأهداف: 5"، و"سفيان رحيمي - النادي: العين، الأهداف: 5"، و"هيرنانديز رودريغيز - النادي: جيونبوك هيونداي موتورز، الأهداف: 5".