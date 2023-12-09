"فوتبول إنسايدر" يكشف تطورات انتقال لاعب توتنهام إلى الدوري السعودي

وانضم "ريتشارليسون" البالغ من العمر 26 عامًا، إلى نادي توتنهام هوتسبير، في يوليو 2022، قادمًا من إيفرتون الإنجليزي. كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2018.