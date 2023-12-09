"فوتبول إنسايدر" يكشف تطورات انتقال لاعب توتنهام إلى الدوري السعودي

كشف موقع "football insider" عن آخر تطورات موقف مسؤولي توتنهام هوتسبير، من الاهتمام السعودي للتعاقد مع لاعب الفريق الإنجليزي، البرازيلي "ريتشارليسون".
وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن كبار الأندية السعودية، لديهم الرغبة في ضم مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال الفترة المقبلة.
وقال موقع "فوتبول إنسايدر": إن إدارة توتنهام ستفكر الآن بالفعل في بيع عقد "ريتشارليسون" خلال فترة الانتقالات يناير المقبل، وسط اهتمام السعودية باللاعب.
وأوضح أن إدارة النادي الإنجليزي، تستعد للاستفادة من اهتمام دوري المحترفين السعودي بالمهاجم البرازيلي، وبيع عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وانضم "ريتشارليسون" البالغ من العمر 26 عامًا، إلى نادي توتنهام هوتسبير، في يوليو 2022، قادمًا من إيفرتون الإنجليزي. كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2018.
وسبق للمهاجم البرازيلي، اللعب للعديد من الأندية أبرزها: فلومينينسي، واتفورد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".