السعودي "فالكونز" يتفوق على تويستد مايندز.. ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تغلب فريق فالكونز Team Falcons على فريق تويستد مايندز Twisted Minds بنتيجة 3-1 في المواجهة السعودية الخالصة التي أُقيمت ضمن منافسات مرحلة المجموعات الخاصة ببطولة Overwatch 2، تاسع بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والذي يُقدم جوائز استثنائية يتجاوز مجموعها 60 مليون دولار.
ووسط حضور جماهيري كبير من أنصار الطرفين ومحبي وعشاق منافسات الرياضات الإلكترونية، احتضن مسرح Qiddiya أرينا المواجهة الحماسية بين الغريمين، حيث تمكّن فريق فالكونز من تحقيق انتصارين متتاليين، قبل أن ينجح فريق تويستد مايندز في العودة بالنتيجة بالانتصار في المباراة الثالثة. إلا أن فريق فالكونز كان هو الطرف الفائز بالمباراة الرابعة التي حسمت المواجهة وعززت من موقعه في صدارة المجموعة (ب) بانتصارين من دون هزيمة، ووضعت فريق تويستد مايندز في المركز الثاني.
وتستكمل اليوم مواجهات مرحلة المجموعات من البطولة حيث سينتقل أصحاب المراكز الـ 3 الأعلى من كل مجموعة (4 مجموعات) إلى الأدوار الإقصائية، والتي ستلعب مواجهاتها بنظام الأسرع لتسجيل 4 انتصارات. وستتمكن الفرق المتصدرة لمجموعتها من تجاوز المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية والتوجه للدور ربع النهائي.
في حين تتاح للفرق التي حلّت في المركز الثاني بمرحلة المجموعات فرصة اختيار خصمها من أصحاب المركز الثالث، على أن يقوم بطل المجموعة (د) بالاختيار أولاً ويليه أبطال المجموعات (ج) و(ب) و(أ) على التوالي. ويتكرر النظام نفسه مع أصحاب المراكز الأولى الذين انتقلوا إلى الدور ربع النهائي، حيث تتاح لهم فرصة اختيار الخصم من الفائزين في المرحلة الأولى، وسيبدأ بطل المجموعة (أ) بالاختيار ومن بعده أبطال المجموعات (ب) و(ج) و(د).
ويشارك في بطولة Overwatch 2 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، 16 فريقًا يمثلهم 98 لاعبًا من 23 دولة حول العالم، يتنافسون جميعًا للحصول على درع البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها المتجاوز لمبلغ مليون دولار. كما سيحصل صاحب المركز الأول على 1000 نقطة تضاف على رصيده النقطي الخاص بجدول ترتيب لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية.