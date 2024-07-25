السعودي "فالكونز" يتفوق على تويستد مايندز.. ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

في حين تتاح للفرق التي حلّت في المركز الثاني بمرحلة المجموعات فرصة اختيار خصمها من أصحاب المركز الثالث، على أن يقوم بطل المجموعة (د) بالاختيار أولاً ويليه أبطال المجموعات (ج) و(ب) و(أ) على التوالي. ويتكرر النظام نفسه مع أصحاب المراكز الأولى الذين انتقلوا إلى الدور ربع النهائي، حيث تتاح لهم فرصة اختيار الخصم من الفائزين في المرحلة الأولى، وسيبدأ بطل المجموعة (أ) بالاختيار ومن بعده أبطال المجموعات (ب) و(ج) و(د).