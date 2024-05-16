في نسخته الـ 34 في بانكوك.. "المسحل" يشارك في اجتماع الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرابع والثلاثين الذي عُقد, اليوم الخميس , في العاصمة التايلاندية بانكوك.
كما شارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والذي عُقد أمس الأربعاء قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
ومثّل وفد الاتحاد السعودي في اجتماع الجمعية العمومية، نائب الرئيس لمياء بن بهيان، وعضو المجلس عبدالله حماد، والأمين العام إبراهيم القاسم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في قائمة الاجتماع.
من جانبه، هنأ ياسر المسحل ميغونا محمد الييفا من طاجيكستان ومونغ غيو تشونغ من جمهورية كوريا الجنوبية بعد انتخابهما أعضاءً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.