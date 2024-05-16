في نسخته الـ 34 في بانكوك.. "المسحل" يشارك في اجتماع الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرابع والثلاثين الذي عُقد, اليوم الخميس , في العاصمة التايلاندية بانكوك.