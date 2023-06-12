في رسالة مانشستر سيتي لتهنئة الأهلي المصري.. ما سِر عبارة "نراكم في السعودية"؟

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، جاء في تغريدة مانشستر سيتي: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا.. نراكم في المملكة العربية السعودية"؛ في إشارة إلى لعب الفريقين في البطولة القادمة لكأس العالم للأندية في السعودية.. وفي تعليق لبعض جمهور الأهلي على الرسالة، اعتبر البعض أن مانشيستر سيتي يتوعد الأهلي، الذي ربما يلاقي الفريق الإنجليزي في البطولة.