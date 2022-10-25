رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائر "الزغيبي": الشواطئ ستدخل عالم التخصص والاحتراف

من جهته تحدّث رئيس لجنة الشواطئ محمد الفقيه عن أن الطائرة الشاطئية ينتظرها مستقبل باهر بعد دخولها في دعم الاستراتيجية للأندية. وأضاف: "الطائرة الشاطئية تجد الدعم الكامل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، حريص على نشر وتطور اللعبة، وفي هذا الاجتماع خرجنا بعدد من المقترحات التي ستصب في مصلحة اللعبة واللاعبين، وتمنى أن تتفاعل الأندية مع قرار دخول اللعبة في الاستراتيجية؛ حتى نحقق الأهداف بشكل سريع".