رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائر "الزغيبي": الشواطئ ستدخل عالم التخصص والاحتراف

أكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، دعم مجلس الإدارة لرياضة الكرة الطائرة الشاطئية، مشيرًا إلى أن دخول اللعبة الرسمي في دعم استراتيجية الأندية سيحفز إدارة الأندية للاهتمام باللعبة واللاعبين والدخول في عالم التخصص والاحتراف؛ الأمر الذي سيحول تواجد طائرة الشواطئ السعودية في المحافل الدولية من المشاركة إلى المنافسة، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعَ لجنة الشواطئ.
من جهته تحدّث رئيس لجنة الشواطئ محمد الفقيه عن أن الطائرة الشاطئية ينتظرها مستقبل باهر بعد دخولها في دعم الاستراتيجية للأندية. وأضاف: "الطائرة الشاطئية تجد الدعم الكامل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، حريص على نشر وتطور اللعبة، وفي هذا الاجتماع خرجنا بعدد من المقترحات التي ستصب في مصلحة اللعبة واللاعبين، وتمنى أن تتفاعل الأندية مع قرار دخول اللعبة في الاستراتيجية؛ حتى نحقق الأهداف بشكل سريع".