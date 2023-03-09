11 سباقًا في أول أيّام بطولة "كأس المؤسس" بالجنادرية.. اليوم

وفي الشوط الثاني، المعدّ للخيل المبتدِئة - إنتاج محلي 3 سنوات- يزيد عدد المتنافسين إلى 20 متنافسًا، وعلى غرار الأوّل، تتنافس الأفراس المبتدئة إنتاج محلي في الشوط الثالث، لكن بعمر 3 سنوات وبعدد 20 مشاركًا.وحدد النادي العمر في الشوط الرابع، الذي تخوضه الخيل المبتدئة -إنتاج محليّ- بـ4 إلى 5 سنوات.