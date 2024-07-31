أنهى المهمة بنجاح.. "الاتحاد" يُتم التعاقد مع حارس مرمى "ريال مايوركا"

وأكدت أنه يمكن أن يكون اليوم الأربعاء يومًا مهمًّا في مسار العملية؛ حيث سيكون حارس المرمى الصربي الدولي على استعداد للانضمام فورًا إلى الموسم التحضيري للاتحاد في البرتغال.