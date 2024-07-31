أنهى المهمة بنجاح.. "الاتحاد" يُتم التعاقد مع حارس مرمى "ريال مايوركا"

أكدت العديد من التقارير الصحفية، أن إدارة نادي الاتحاد أتمت الاتفاق مع الصربي بريدراغ رايكوفيتش، ليكون حارس الفريق بالموسم الجديد.
وأفادت صحيفة "ماركا" بأن الاتحاد أنهى مهمة البحث عن حارس مرمى، وأعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع حارس ريال مايوركا؛ حيث تم الاتفاق بالفعل بين اللاعب والنادي.
وأوضحت الصحيفة أن رايكوفيتش توصل إلى اتفاق مع الاتحاد نظير ما يقرب من 10 ملايين يورو.
وذكر موقع ترانسفير ماركت العالمي للإحصائيات، أن مايوركا ينتظر فقط الاتفاق على التفاصيل النهائية مع الاتحاد لإتمام الصفقة.
وأكدت أنه يمكن أن يكون اليوم الأربعاء يومًا مهمًّا في مسار العملية؛ حيث سيكون حارس المرمى الصربي الدولي على استعداد للانضمام فورًا إلى الموسم التحضيري للاتحاد في البرتغال.