"كيريوس" و"فريتز" ينضمان لقائمة المتنافسين على كأس الدرعية للتنس 2022

انضم نجما التنس العالميين؛ نيك كيريوس وتايلور فريتز إلى قائمة المتنافسين على كأس الدرعية للتنس، التي سيشارك فيها 12 لاعبًا عالميًا في لعبة التنس، ويبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار أمريكي، وستقام ضمن فعاليات موسم الدرعية في نسخته الثانية، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.
التعرف على المملكة
وحول مشاركته في البطولة بالمملكة قال اللاعب الأسترالي نيك كيريوس: "أتطلع إلى التعرف على المملكة، والاستمتاع باللعب مع كبار اللاعبين خلال البطولة، وأتمنى إمتاع المشجعين من داخل وخارج المملكة، وتقديم أفضل المستويات والمهارات، كما أسعى في نهاية موسمي في العام الحالي لتحقيق الفوز في كأس الدرعية للتنس".
ومن جهته، أكد اللاعب الأمريكي تايلور فريتز من الولايات المتحدة أهمية كأس الدرعية للتنس بالنسبة له، مبينًا أن البطولة تمثل استعدادًا مثاليًا للعام الجديد، وعبّر عن تطلعه إلى اللعب أمام جماهير التنس السعودية والاستمتاع بالأجواء الرائعة في المملكة.
التصنيف
ويتربع "فريتز" على لقب أفضل لاعب تنس من الولايات المتحدة، وتم تصنيفه مؤخرًا من أفضل 10 لاعبين بالعالم، حيث فاز في 2022 بأول لقب ماسترز له في بطولة إنديان ويلز، وتأهل لنهائيات NITTO ATP في تورينو، كما أنه وصل لربع نهائي جراند سلام لأول مرة في ويمبلدون، فيما يعتبر كيريوس أحد أشهر لاعبي التنس، حيث حقق هذا العام لقبه الفردي السابع في واشنطن، ولقب الزوجي في بطولة أستراليا المفتوحة مع تاناسي كوكيناكيس، إلى جانب وصوله لنهائي بطولة ويمبلدون 2022.
وتستضيف وزارة الرياضة باقة من نجوم رياضة التنس العالمية في الدرعية التاريخية ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 مثل؛ نيك كيريوس، وتايلور فريتز، إلى جانب حامل اللقب دانييل ميدفيديف، والبطل الأولمبي ألكسندر زفيريف، وأندري روبليف، وكاميرون نوري، إضافة إلى دومينيك تيم، وستان فافرينكا، فيما سيتم الإعلان قريبًا عن المزيد من اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة.