"كيريوس" و"فريتز" ينضمان لقائمة المتنافسين على كأس الدرعية للتنس 2022

التصنيف

ويتربع "فريتز" على لقب أفضل لاعب تنس من الولايات المتحدة، وتم تصنيفه مؤخرًا من أفضل 10 لاعبين بالعالم، حيث فاز في 2022 بأول لقب ماسترز له في بطولة إنديان ويلز، وتأهل لنهائيات NITTO ATP في تورينو، كما أنه وصل لربع نهائي جراند سلام لأول مرة في ويمبلدون، فيما يعتبر كيريوس أحد أشهر لاعبي التنس، حيث حقق هذا العام لقبه الفردي السابع في واشنطن، ولقب الزوجي في بطولة أستراليا المفتوحة مع تاناسي كوكيناكيس، إلى جانب وصوله لنهائي بطولة ويمبلدون 2022.