الآسيوي يختار السعودي" الشهري" للإشراف على المسابقات الآسيوية

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الآسيوي يتضمن اختيار عضو مجلس الإدارة المشرف العام على إدارة المراقبين والمنسقين في الاتحاد السعودي معيض الشهري من الاتحاد الآسيوي ليكون ضمن طاقم الإشراف على المسابقات المقامة تحت مظلته.
وذكر الاتحاد الآسيوي في خطابه أن اختيار الشهري جاء لما لمسه الاتحاد من خبرات يتمتع بها بعد مشاركته الناجحة في دورة مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 التي عقدت في دولة الإمارات في سبتمبر الماضي.
وأعرب الاتحاد الآسيوي في خطابه عن تطلعه لمزيد من التعاون المتبادل مع الاتحاد الآسيوي بما يعزز من تطوير كرة القدم في القارة وبما يحقق الفائدة لكلا الاتحادين السعودي والآسيوي.