الآسيوي يختار السعودي" الشهري" للإشراف على المسابقات الآسيوية

وذكر الاتحاد الآسيوي في خطابه أن اختيار الشهري جاء لما لمسه الاتحاد من خبرات يتمتع بها بعد مشاركته الناجحة في دورة مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 التي عقدت في دولة الإمارات في سبتمبر الماضي.