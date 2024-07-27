أولمبياد باريس: المغرب يتكبَّد هزيمة مفاجئة.. ومصر تحتفظ بحظوظ التأهل

تكبَّد منتخب المغرب خسارة مفاجئة من أوكرانيا بهدفين مقابل هدف اليوم السبت على ملعب جيوفروي غيشار بمدينة سانت إيتيان، وذلك في الجولة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وأنهى المنتخب الأوكراني الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله دميترو كريسكيف في الدقيقة الـ22، وتمكن المنتخب المغربي من التعديل من علامة الجزاء عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة الـ64؛ ليرفع مهاجم العين الإماراتي رصيده إلى 3 أهداف في صدارة هدافي البطولة.
وخطف المنتخب الأوكراني هدف الانتصار الثمين في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع بواسطة لإيهور كراسنوبير.
وأكمل المنتخب الأوكراني اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه فولوديمير ساليوك في الدقيقة الـ63.
وبهذه النتيجة تبعثرت حسابات المجموعة الثانية؛ إذ تساوى منتخبا أوكرانيا والمغرب مع الأرجنتين والعراق برصيد ثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم الثلاثاء المقبل، وفيه تلعب الأرجنتين ضد أوكرانيا، ويلعب المغرب ضد العراق في مواجهة عربية خالصة.
وفي إطار الجولة ذاتها حافظ منتخب مصر على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي؛ وذلك بعد فوزه الثمين على نظيره منتخب أوزبكستان بهدف دون رد اليوم السبت في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.
هدف منتخب مصر الوحيد سجله أحمد نبيل كوكا في الدقيقة العاشرة بطريقة غريبة، حينما حاول مدافع أوزبكستان تشتيت الكرة، لكنها اصطدمت بقدم مُسجِّل الهدف، وارتدت إلى الشباك.
وبتلك النتيجة رفعت مصر رصيدها لأربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدرة بست نقاط، التي تأهلت بالفعل للدور ربع النهائي بعد فوزها في وقت سابق اليوم 3-1 على جمهورية الدومينيكان.