أولمبياد باريس: المغرب يتكبَّد هزيمة مفاجئة.. ومصر تحتفظ بحظوظ التأهل

وأنهى المنتخب الأوكراني الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله دميترو كريسكيف في الدقيقة الـ22، وتمكن المنتخب المغربي من التعديل من علامة الجزاء عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة الـ64؛ ليرفع مهاجم العين الإماراتي رصيده إلى 3 أهداف في صدارة هدافي البطولة.