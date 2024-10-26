"ديلي ميرور" تكشف عن قيمة ما سيحصل عليه "مانشيني" بعد إقالته من تدريب الأخضر

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، عن قيمة ما سيحصل عليه المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني؛ عقب قرار إقالته من تدريب المنتخب السعودي.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فك ارتباطه مع المدرب الإيطالي، عقب تردي نتائج المنتخب معه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن المدرب سيحصل على 65 مليون جنيه إسترليني عقب خصم الضرائب منه.
وحقّق المنتخب السعودي في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 نتائج مخيبة لآمال مُحبيه بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز على الصين، وخسر أمام اليابان، وتعادل مع البحرين.