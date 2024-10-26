"ديلي ميرور" تكشف عن قيمة ما سيحصل عليه "مانشيني" بعد إقالته من تدريب الأخضر

وحقّق المنتخب السعودي في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 نتائج مخيبة لآمال مُحبيه بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز على الصين، وخسر أمام اليابان، وتعادل مع البحرين.