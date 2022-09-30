أخضر الصالات يخسر أمام فيتنام في نهائيات كأس آسيا

ويتأهّل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يوم الثلاثاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر.