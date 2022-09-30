أخضر الصالات يخسر أمام فيتنام في نهائيات كأس آسيا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أمام نظيره منتخب فيتنام 1-3، اليوم الجمعة، على صالة الشيخ سعد العبدالله في الكويت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت.
وسجل نغوين انه دوي "12"، وتشاو دوان فات "28"، ونغوين مينه تراي "40"، أهداف فيتنام، في حين أحرز حمود الدهان "30" هدف المنتخب السعودي.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضًا فوز اليابان على كوريا الجنوبية 6-0 على نفس الصالة.
وانفرد المنتخب الفيتنامي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من السعودية واليابان، في حين بقي رصيد كوريا الجنوبية خاليًا من النقاط.
وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الأحد؛ حيث تلتقي كوريا الجنوبية مع السعودية، واليابان مع فيتنام.
وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز السعودية على اليابان 2-1، وفيتنام على كوريا الجنوبية 5-1.
ويتأهّل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يوم الثلاثاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر.