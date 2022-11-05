صحيفة "برتغالية": "السعوديون" مرشحون وبقوة للتأهل إلى أدوار متقدمة فى "المونديال"

امتدحت صحيفة "minhatorcida" البرتغالية أداء وقوة نجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث توقعت تألقهم في مونديال كأس العالم بقطر فى نوفمبر الجاري 2022.
وقالت الصحيفة البرتغالية إن المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يسعى ليكون مفاجأة مونديال قطر 2022، كما أنه مرشح قوي أمام منتخبات المجموعة الواقع بها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من صعوبة المجموعة إلا أن المنتخب السعودي في هذه النسخة من كأس العالم مرشح وبقوة للتأهل إلى أدوار متقدمة.
وشددت الصحيفة على أن السعوديين سيقاتلون من أجل الفوز فى المباريات، وأن رجال رينارد يتمتعون بثقة كبيرة فى أرض الملعب.
وخاض المنتخب خلال الشهر الماضي 3 مباريات ودية أمام مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، وتتبقى له مبارتان أمام أيسلندا فى (6 نوفمبر)، وبنما فى (10 نوفمبر).
وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تصدره المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام المنتخب الياباني.
وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.