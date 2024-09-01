جاء يهز الشباك فقط.. "إيفان توني" من الساحات الشعبية ومعاناة الجوع إلى صفوف الأهلي

وتابع: "كنت ألعب مع أصدقائي في المنطقة، كنت ألعب أمام منزل أمي في إيستفيلد مع قريبي ناثان هيكس، الذي لعب لصالح ليستر سيتي، وهو أكبر مني بخمس سنوات؛ لذا فإن اللاعبين الذين كنت ألعب معهم في ذلك الوقت كانوا ضِعف عمري تقريبًا، وحينها لم أكن أتعامل مع كرة القدم بجدية في تلك المرحلة قبل الانضمام إلى فريقي الأساسي؛ لكن اللعب مع الأطفال الأكبر سنًّا ساعدني بشكل كبير في تطوير نفسي".