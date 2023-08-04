مشوار منافسة تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي ينطلق الثلاثاء

وستُقام مباراتان ضمن الملحق الفاصل لمنطقة غرب آسيا أيضًا؛ الأولى يوم 22 أغسطس على ملعب مدينة خليفة الرياضية في المنامة؛ حيث سيكون بإمكان فريق الخالدية البحريني، الذي فاز بلقب الدوري الممتاز في بلاده لأول مرة في تاريخه في عام 2022، إضافة مشاركته في دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلى إنجازه المحلي، إذا ما تغلب على فريق النهضة الذي فاز بلقب الدوري العُماني 4 مرات، ولكن آخر ظهور له في مرحلة المجموعات من البطولة القارية كان في عام 2015.