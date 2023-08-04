مشوار منافسة تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي ينطلق الثلاثاء

تبدأ رحلة المنافسة من أجل التأهل إلى دور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موسم 2023-2024، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023؛ حيث تقام أولى المباريات الـ13 في مرحلتي الدور التمهيدي والملحق الفاصل.
هنالك سبعة مقاعد متاحة للتأهل في جميع مناطق الاتحاد الآسيوي الخمس للنسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي؛ حيث تم تحديد المقاعد في شهر يونيو.
يظهر فريق ماتشيندرا، الفائز بلقب الدوري النيبالي الممتاز مرتين، للمشاركة في الدور التمهيدي للمرة الثانية، عازمًا على تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حقّقها في عام 2022، عندما خرج من المنافسة في الدور الأول للمرحلة التمهيدية لمنطقة جنوب آسيا. هذه المرة يواجه الفريق النيبالي نظيره فريق بارو من بوتان، الذي يشارك في هذه المرحلة للمرة الثالثة، ويقام اللقاء يوم الثلاثاء 8 أغسطس، على ملعب داشراث.
سيواجه الفائز من هذه المواجهة فريق موهون باغان سوبر جاينت من الهند، الذي يسعى للتأهل للمرة السابعة إلى دور المجموعات، وذلك في الدور الثاني من المرحلة التمهيدية، يوم 16 أغسطس، على ملعب سالت ليك.
وسيواصل الفائز في هذا اللقاء التنافس بخوضه مباراة الملحق الفاصل لمنطقة جنوب آسيا، يوم 22 أغسطس، للتأهل لدور المجموعات من بطولة الاتحاد الآسيوي موسم 2023-2024، وذلك بمواجهة الفائز من لقاء أبهاني ليميتد داكا من بنغلادش، وفريق إيغلز من جزر المالديف، اللذين سيلتقيان يوم 15 أغسطس، على ملعب سيلهيت.
في منطقة وسط آسيا يُقام لقاء وحيد ضمن الدور التمهيدي في هذه المنطقة، وذلك يوم 15 أغسطس، على ملعب سبورت كومبلكس؛ حيث يستضيف فريق ميرو من تركمانستان، نظيره فريق آلاي من قرغيزستان، وسبق للفريقين الوصول إلى مرحلة المجموعات؛ مرة واحدة للفريق التركماني، وأربع مرات للفريق القرغيزي.
ويتأهل الفائز إلى لقاء الملحق الفاصل، المقرر يوم 22 أغسطس، في مدينة خوجاند، على ملعب الاستقلال؛ ليتقابل أمام فريق خوجاند الطاجيكي المُضيف، الذي يسعى بدوره للمشاركة الخامسة على التوالي في دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
ويبدأ مشوار الأربعة فرق في منطقة آسيان يوم 16 أغسطس؛ حيث سيواجه الفريق الكمبودي فنوم بنه كراون، الذي فاز بلقبه الثامن في الدوري المحلي الموسم الماضي، نظيره فريق يونغ إليفانتس من لاوس، على ملعب سمارت آر إس إن. بالصدفة، كان كلا الفريقين قد وقعا في المجموعة ذاتها في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022 عند مشاركتهما في مرحلة المجموعات من البطولة القارية للمرة الأولى.
ويلتقي في مباراة الدور التمهيدي الأخرى فريق يانغون يونايتد من ميانمار، مع فريق دي بي أم أم من بروناي دار السلام، اللذين سيتنافسان يوم 16 أغسطس على ملعب ثوونا.
سيواصل الفائزان بعد ذلك التنافس بلقاء تامبينيز روفرز السنغافوري، وبي إس إم ماكاسار الإندونيسي، على التوالي في مواجهتي الملحق الفاصل؛ وذلك لحسم المتأهلين إلى مرحلة المجموعات؛ حيث تقام المباراتان يوم 23 أغسطس؛ الأولى على ملعب جالان بيسار، والثانية على ملعب الكابتن وايان ديبتا في بالي.
وستُقام مباراتان ضمن الملحق الفاصل لمنطقة غرب آسيا أيضًا؛ الأولى يوم 22 أغسطس على ملعب مدينة خليفة الرياضية في المنامة؛ حيث سيكون بإمكان فريق الخالدية البحريني، الذي فاز بلقب الدوري الممتاز في بلاده لأول مرة في تاريخه في عام 2022، إضافة مشاركته في دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلى إنجازه المحلي، إذا ما تغلب على فريق النهضة الذي فاز بلقب الدوري العُماني 4 مرات، ولكن آخر ظهور له في مرحلة المجموعات من البطولة القارية كان في عام 2015.
في نفس اليوم سيواجه فريق شباب الخليل من فلسطين، الذي شارك في دور المجموعات للمرة الأولى في عام 2022، نظيره فريق الاتحاد الأهلي السوري، على أرض محايدة للفوز ببطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات.
وسيكون المقعد الأخير المؤهل لدور المجموعات في منطقة شرق القارة من نصيب الفائز من اللقاء، بين فريقي مونتي كارلو من ماكاو، وتايتشونغ فوتورو من الصين تايبيه؛ حيث يقام اللقاء على ملعب ماكاو الأولمبي، ويتطلع كلا الفريقين للمشاركة للمرة الأولى على الإطلاق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسيتم إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، يوم 24 أغسطس 2023، وسيتم بثّها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.