"اتحاد الكرة" يعتمد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، التعديلات على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للموسم الجديد 2024-2025.
وجاءت الموافقة بناءً على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تمنح مجلس إدارة الاتحاد السعودي صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات، للسعي في التطوير المستمر للوائح والتشريعات ومواكبة التحديثات النظامية المحلية منها والدولية.
ووفق اللائحة: على اللاعب الالتزام بمبادئ النزاهة والروح الرياضية داخل وخارج الملعب ويجب أن يمتنع اللاعب عن أي تصرف أو بيان أو تصريح أو قول يضر بصورة النادي وشركائه.
وقالت اللائحة: يشترط لاحتراف اللاعب السعودي أن يكون قد بلغ 18 عامًا ميلاديًا عند توقيع العقد والذي يشترط ألا تتجاوز مدته 5 أعوام.
وتضمنت اللائحة أنه "لا يحق للاعبين قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي شخص دون الحصول على موافقة النادي، وعلى اللاعبين الالتزام فورًا بمتطلبات هيئات مكافحة المنشطات المحلية أو الدولية المختصة كافة".
ووفق اللائحة يحظر على اللاعب الإفصاح لأي طرف ثالث عن أي معلومات سرية أو حساسة متعلقة بالنادي، كما يلتزم اللاعب بالعودة فورًا إلى النادي عقب الواجب الدولي.