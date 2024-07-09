"اتحاد الكرة" يعتمد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم

وتضمنت اللائحة أنه "لا يحق للاعبين قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي شخص دون الحصول على موافقة النادي، وعلى اللاعبين الالتزام فورًا بمتطلبات هيئات مكافحة المنشطات المحلية أو الدولية المختصة كافة".