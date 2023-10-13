"فوربس": كريستيانو رونالدو لاعب النصر أعلى اللاعبين أجرًا في العالم

وكان المركزان السادس والسابع من نصيب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، اللذين يحصلان على 53.58 مليون دولار على التوالي، يليهما نجم النصر ساديو ماني الذي يحصل على 52 مليون دولار.