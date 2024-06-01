"ديلغادو" يودّع لاعبي الهلال.. وغموضٌ بموقف "الفرج"

وأشارت التقارير ذاتها إلى أنه لا يزال الغموض يحيط بمستقبل سلمان الفرج؛ مع الفريق، فقد ألمح في تصريحات إعلامية، أنه ربما يغادر وربما يستمر، فحتى الآن لم تتضح الصورة بشكلٍ نهائي.