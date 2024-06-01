"ديلغادو" يودّع لاعبي الهلال.. وغموضٌ بموقف "الفرج"

كشفت تقارير إعلامية عن أن محترف الهلال الحالي ميشيل ديلغادو؛ قام بتوديع لاعبي فريقه، مساء أمس الجمعة، عقب التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وتوّج الهلال مساء أمس الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح.
وأشارت التقارير ذاتها إلى أنه لا يزال الغموض يحيط بمستقبل سلمان الفرج؛ مع الفريق، فقد ألمح في تصريحات إعلامية، أنه ربما يغادر وربما يستمر، فحتى الآن لم تتضح الصورة بشكلٍ نهائي.
وعلى الجانب النصراوي، ذكرت التقارير أن النصر يفاضل بين 3 حراس عالميين، وهم: تشيزني حارس يوفنتوس، أليسون بيكر حارس ليفربول، وأوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، ليكون بديلاً لديفيد أوسبينا.