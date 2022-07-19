اتحاد اليد يسير حافلات إلى البحرين لمؤازرة المنتخب أمام كوريا

قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد تسيير حافلات من المنطقة الشرقية صوب مملكة البحرين، من أجل مؤازرة منتخب الشباب في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية "المنامة"، والمؤهلة لبطولة العالم "ألمانيا - اليونان 2023م".
وستنطلق الحافلات في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الغد، حيث تنطلق الحافلة الأولى من أمام منتزه القطيف بالقرب من "سنتر بوينت"، في حين ستنطلق الحافلة الثانية من مواقف نادي الخليج في سيهات.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري، عند تمام الساعة الرابعة عصراً، لحساب المجموعة الأولى، حيث يدخل الأخضـر الشاب المواجهة وفي رصيـده نقطتان إثر الفوز على إيران في الجولة الأولى، فيما خسر أمس من الكويت ضمن الجولة الثانية.
ويسعى المنتخب السعـودي لتحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وخطف أحد بطاقات التأهل إلى بطولة العالم 2023م، فيما سيخسر المنتخب فرصة التأهل في حال عدم تحقيق نقطتي المباراة، حيث ينص نظام البطولة على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم حيث تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب.