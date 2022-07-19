اتحاد اليد يسير حافلات إلى البحرين لمؤازرة المنتخب أمام كوريا

ويسعى المنتخب السعـودي لتحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وخطف أحد بطاقات التأهل إلى بطولة العالم 2023م، فيما سيخسر المنتخب فرصة التأهل في حال عدم تحقيق نقطتي المباراة، حيث ينص نظام البطولة على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم حيث تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب.