استعداداً لكأس آسيا.. أخضر الصالات يتغلب على منتخب طاجيكستان برباعية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة 4-2، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة وزارة الرياضة في جدة، ضمن تحضيرات واستعدادات "الأخضر" للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل 2024.