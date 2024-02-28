استعداداً لكأس آسيا.. أخضر الصالات يتغلب على منتخب طاجيكستان برباعية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة 4-2، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة وزارة الرياضة في جدة، ضمن تحضيرات واستعدادات "الأخضر" للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل 2024.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم طاجيكستان بهدفين مقابل هدف، وفي الشوط الثاني تمكن لاعبو "أخضر الصالات" من تحويل تأخرهم إلى فوز بنتيجة 4-2، سُجلت عن طريق عبدالله المغربي (هدفين) وإيهاب أحمد ومعاذ العسيري.
وعمد مدرب "أخضر الصالات" أندريو بلازا خلال المباراة الودية الثانية لتطبيق عدد من الخطط التي تم التدرب عليها في الفترة الماضية، بالإضافة إلى اللعب بتشكيلة مختلفة عن المباراة الودية الأولى التي كسبها أيضاً الأخضر 2-1.
يذكر أن قرعة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024، أوقعت "أخضر الصالات" في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا.