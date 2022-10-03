"زغبة" لن يكون آخرهم.. هنا أشهر حرّاس المرمى الذين هزّوا الشباك

استطاع الجزائري مصطفى زغبة، حارس مرمى فريق ضمك، أن يلفت الأنظار، حينما كتب التاريخ في الدوري السعودي وسجّل هدفاً من المرمى إلى المرمى، ليساهم في فوز فريقه على الطائي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.