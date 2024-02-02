وزارة الرياضة: إحلال مجلس إدارة نادي الصفا.. وحرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أندية أخرى وإحالتهم إلى الجهات المعنية

ووفقاً لما ورد في المادة (36 / 3) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على: (للوزارة أن تحل مجلس الإدارة لأي من الحالات التالية: إذا ارتكب تصرفات، أو ممارسات، أو أعمالاً تتنافى مع النظام العام، أو الآداب العامة، أو الأنظمة المعتبرة)، ونظراً لعدم التزام نادي الصفا بالمنطقة الشرقية بالأنظمة واللوائح التي تحقق الأهداف السامية للرياضة، فقد قررت وزارة الرياضة ما يلي: