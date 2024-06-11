ضمن بطولة تولون الدولية وبهدف وحيد.. الأخضر تحت21 عاماً يتغلب على ساحل العاج

تغلب المنتخب السعودي تحت 21 عاماً لكرة القدم، على منتخب ساحل العاج بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) 2024 في فرنسا.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب مهند آل سعد في الدقيقة 15 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أحمد أبو راسين في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، مبارك الراجح، محمد برناوي، سالم النجدي، فيصل الأسمري، عبدالملك الجابر، زيد العنزي، مهند آل سعد، عبدالكريم دارسي، مشاري النمر.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 21 عاماً يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة تولون، إلى جوار منتخبات، فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.