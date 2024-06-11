ضمن بطولة تولون الدولية وبهدف وحيد.. الأخضر تحت21 عاماً يتغلب على ساحل العاج

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أحمد أبو راسين في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، مبارك الراجح، محمد برناوي، سالم النجدي، فيصل الأسمري، عبدالملك الجابر، زيد العنزي، مهند آل سعد، عبدالكريم دارسي، مشاري النمر.