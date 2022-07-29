اللجنة المنظمة لكأس العرب للشباب تعتمد مواقيت مباريات ربع النهائي
عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا في مدينة أبها، في حضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي، وأعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على كافة التقارير الواردة من لجان البطولة، بشأن مباريات دور المجموعات التي اختتمت مساء يوم الخميس.
وقدم الدكتور رجاءالله السلمي الشكر لجميع أعضاء اللجنة، وكافة اللجان المعاونة على نجاح مباريات دور المجموعات من كافة النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية والإعلامية، وكذلك على صعيد التحكيم.
حيث قدم الدكتور رجاءالله السلمي الشكر لكافة الحكام الذين أداروا كافة المباريات السابقة، ولمسؤولي الملاعب على نجاحهم في عملية صرف مياه الأمطار التي هطلت خلال دور المجموعات.
وتمت مناقشة الاستعدادات لمباريات الدور ربع النهائي والأدوار النهائية القادمة، وتحضيرات كافة اللجان لضمان استمرارية العمل بنجاح في المرحلة المقبلة.
وأبدى أعضاء اللجنة سعادتهم بعدم تسجيل أي احتجاجات خلال المباريات السابقة، ولم تتعطّل لظروف الطقس وهطول الأمطار.
وقدم الدكتور رجاءالله السلمي التهنئة لكافة المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي، مشيدًا بالمستويات التي قدمها اللاعبون على مدار المباريات الماضية.
وأضاف: "التأهل إلى تلك المرحلة جاء تتويجًا لمجهود اللاعبين بعد مباريات مثيرة لم يتم حسم المتأهّلين منها حتى اللحظات الأخيرة، وأشكر جميع المنتخبات التي حرصت على المشاركة بأفضل المستويات”.
وزاد بقوله: “أشكر أيضًا الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن التنظيم والاستضافة، وأشكر الاهتمام والحرص من جانب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد توفير كافة سبل الراحة لكافة المنتخبات العربية”.
وأتمّ: "تم الانتهاء من اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة، وتم تحديد مواعيد مباريات ربع النهائي، ونشكر هذه الاستضافة الطيبة من منطقة عسير ممثلة في الأمير تركي بن طلال وكافة القطاعات الأخرى الداعمة لنا، شكرًا للجميع، وأتمنى أن نلتقي دائمًا ونحن في أفضل حال”.