اللجنة المنظمة لكأس العرب للشباب تعتمد مواقيت مباريات ربع النهائي

وأتمّ: "تم الانتهاء من اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة، وتم تحديد مواعيد مباريات ربع النهائي، ونشكر هذه الاستضافة الطيبة من منطقة عسير ممثلة في الأمير تركي بن طلال وكافة القطاعات الأخرى الداعمة لنا، شكرًا للجميع، وأتمنى أن نلتقي دائمًا ونحن في أفضل حال”.